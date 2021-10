DFB-Pokal: Bayer Leverkusen unterliegt Karlsruher SC - Hradecky patzt

Bayer Leverkusen scheitert sensationell in der 2. Runde des DFB-Pokals. Torwart Lukas Hradecky unterläuft dabei ein dicker Fehler.

Bayer Leverkusen hat sich im DFB-Pokal blamiert. Der Bundesligist zog in der 2. Runde gegen Zweitligist Karlsruher SC mit 1:2 (0:1) den Kürzeren.

Zur tragischen Figur wurde dabei Torhüter Lukas Hradecky. Der Finne legte Siegtorschütze Kyoung-Rok Choi den Ball aus kurzer Distanz vor, als er per Pass einen Mitspieler erreichen wollte (63.). Der KSC-Offensivmann schob unbedrängt ein. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)

Als der 31-Jährige nach Abpfiff vor die Leverkusener Fans trat und entschuldigend die Arme hob, flogen vereinzelt Bierbecher in seine Richtung. Aber es gab neben Pfiffen auch aufmunternden Applaus.

Tah verteidigt Hradecky

Hradecky wollte Tah ausdrücklich keine Vorwürfe machen: „Er hat in genug Spielen gezeigt, dass er ein enorm wichtiger Spieler für uns ist. Fehler darf jeder machen.“

Lucas Cueto hatte die Gäste bereits in der 5. Minute in Führung gebracht. Der Ausgleich von Jeremie Frimpong war am Ende wertlos (54.).