Formel 1: Fernando Alonso fordert nach USA-GP in Austin Regel-Umsetzung wie im Fußball

Fernando Alonso kritisiert nach dem USA-GP die für ihn ungleiche Auslegung der Regeln rund um die Tracklimits. Der Spanier fordert, dass sich die Formel 1 am Fußball ein Beispiel nimmt.

Seit dieser Saison ist Fernando Alonso wieder zurück in der Formel 1 und sorgt immer wieder für Aufregung. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

So auch am vergangenen Wochenende beim Großen Preis der USA in Austin, als seine Duelle mit den beiden Alfa-Romeo-Piloten zu den aufsehenerregendsten Szenen des Rennens zählten.