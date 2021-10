BVB: Darum will Watzke bei Haaland nicht All-in gehen

Christian Pulisic, Ousmane Dembélé, Gio Reyna, Jude Bellingham, Erling Haaland - die Liste an Top-Talenten, die der BVB in der Vergangenheit geholt hat, ist enorm lang. Und sie ließe sich beliebig fortführen.

Watzke: Darum bekommt der BVB so viele Talente

BVB will bei Erling Haaland nicht All-in gehen

Das Gehalt des 21 Jahre alten Norwegers, das dem Vernehmen nach bei rund 8 Millionen Euro liegt, als Köder exorbitant erhöhen, dass will Watzke jedoch nicht. „Du brauchst auch eine Hygiene in der Kabine“, begründet der 62-Jährige. „Das heißt: Zu glauben, dass du für Haaland All-in gehst und alle anderen Spieler so bleiben, wie sie sind, dann liegt man über die charakterlichen Beschaffenheiten der Spieler daneben.“

„Ich werde bis zur letzten Patrone um 50+1 kämpfen“

Dabei bleibt Watzke weiterhin ein Verfechter der 50+1-Regel, die eine Übernahme von Investoren verhindert. „Eine Übernahmeschlacht über Borussia Dortmund wird es nicht geben. Ich werde bis zur letzten Patrone um 50+1 kämpfen. Es geht nicht um Gelüste von irgendwelchen Investoren. Es geht um die Menschen, die den Fußball lieben. Was passiert, wenn wir das zulassen? Deutschland würde von Investoren überschwemmt. Die Liga würde den Gesamtpreis zahlen, so wie in England. Die Ticketpreise würden sich verdreifachen, wie in England. Es kann nicht sein, dass der Durchschnittsverdiener nicht mehr ins Stadion gehen kann. Ich möchte, dass der Fußball in Deutschland bezahlbar bleibt und allen Bevölkerungsschichten offensteht.“ Fußball sei nämlich einer der ganz wenigen Klebestoffe, die unsere Gesellschaft noch hat.“