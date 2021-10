Paul Pogba von Manchester United sauer über Bericht der Sun

Klopp: Möchte nicht in Solskjaers Haut stecken

Der Franzose postete auf Twitter einen Screenshot der britischen Boulevardzeitung The Sun und überdeckte den Post mit einem Sticker mit der Aufschrift „Fake News“. Zudem schrieb er: „Riesigen Lügen, nur dazu da, um Schlagzeilen zu produzieren.“

In dem Artikel wird behauptet, dass Pogba sich nach seinem Platzverweis beim 0:5 gegen den FC Liverpool in der Premier League am vergangenen Wochenende bei seinen Mannschaftskameraden, aber eben nicht bei Solskjaer entschuldigt hatte. Außerdem soll der Mittelfeldspieler Gespräche über seinen nach der Saison auslaufenden Vertrag erneut eingestellt haben.