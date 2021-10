Skispringen: Markus Eisenbichler über Olympia in Peking, Skiflug-WM und Maren Lundby

Skisprung-Star Eisenbichler will Titel verteidigen

Eisenbichler: „Gesamtweltcup wäre schon großes Ding“

Eisenbichler: Ich möchte auf jeden Fall im Gesamtweltcup stabil sein. Natürlich würde die große Kugel schon gerne mal gewinnen, aber da gehört sehr große Konstanz dazu. Es gibt aber auch noch die Vierschanzentournee, Olympia und die Skiflug-WM in Vikersund 2022. Uns gehen die Ziele auf jeden Fall nicht aus. Mal schauen was möglich ist, aber der Gesamtweltcup wäre schon ein großes Ding.

SPORT1: Sie sprechen den Gesamtweltcup als großes Ziel an, aber in dieser Saison finden auch die Olympischen Winterspiele statt. Wie kommt es, dass Olympia nicht Ihr Hauptziel ist?

Eisenbichler: Als ich als Kind Skispringen geguckt habe, haben mich immer die Springer begeistert, die beim Skifliegen oder den Gesamtweltcup gewonnen haben. Die waren für mich immer die Größten und so wollte ich auch werden. Um Olympiasieger oder Weltmeister zu werden, muss man einen Tag stark springen, das hat auch immer ein wenig mit Tagesform und Glück zu tun. Deswegen hat mich das noch nie so sehr gereizt wie die anderen möglichen Erfolge. Trotzdem würde ich es natürlich mitnehmen, wenn ich eine Medaille gewinnen würde.

Eisenbichler: Ja, richtig. Die kenne ich bisher noch gar nicht. Wir sind zwar bisher noch nicht auf der Schanze gesprungen, aber im Endeffekt haben wir dann in der Vorbereitung noch genug Zeit, die Schanze kennenzulernen und dort zu trainieren. Auch von Weltcup-Ort zu Weltcup-Ort unterscheiden sich die Schanzen immer wieder. Auch deswegen kann ich mit neuen Schanzen immer gut umgehen. Da braucht man dann zwei, drei Sprünge und dann geht das in der Regel ganz gut.

Eisenbichler: China als Austragungsort „nicht optimal“

SPORT1: Wenn man eine Schanze gar nicht kennt, was muss man dann in der Vorbereitung beachten?

„Olympia sollte da stattfinden, wo es sinnvoll ist“

