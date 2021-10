Para-Eishockey: Deutsches Team spielt in Berlin um Peking-Ticket

Das deutsche Eishockey-Team spielt in Berlin um sein Ticket für die Paralympics in Peking (4. bis 13. März 2022).

Das deutsche Eishockey-Team spielt in Berlin um sein Ticket für die Paralympics in Peking (4. bis 13. März 2022). Das Qualifikationsturnier wird vom 26. November bis 1. Dezember in der Eishalle "PO9" in Charlottenburg gespielt, Ausrichter ist der Deutsche Behindertensportverband (DBS).