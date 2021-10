3. Liga: Felix Götze will nach erneuter Kopfverletzung Helm tragen

Allerdings war es nicht die erste Kopfverletzung bei Mario Götzes Bruder. Bereits am 3. Spieltag in der Partie bei Viktoria Berlin (0:4) hatte er eine schwere Schädelverletzung erlitten und wegen eines Haarrisses wochenlang gefehlt.

Götze zieht nach Kopfverletzung Konsequenzen

Nun will der Mittelfeldspieler offenbar die Konsequenzen ziehen: Wie die Bild berichtet, will Götze vorerst mit Helm spielen, um seinen Kopf zu schützen. Nach SPORT1-Informationen ist es in der Tat so, dass sich der FCK-Profi mindestens mit diesem Szenario beschäftigt.