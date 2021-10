Premier League: Darum scheiterte Bastian Schweinsteiger bei Manchester United

Am 20. März 2016 wurde Bastian Schweinsteiger beim 1:0-Erfolg von Manchester United gegen den Stadtrivalen City eingewechselt und half mit, die drei Punkte für das Team von Louis van Gaal zu sichern. Was zu dem Zeitpunkt noch niemand ahnte: Es sollte sein letzter Liga-Auftritt in Diensten der Red Devils bleiben.

Nachdem José Mourinho das Amt des Cheftrainers im Sommer 2016 übernahm, spielte der Ex-Nationalspieler beim englischen Rekordmeister keine Rolle mehr. Einzig ein Kurzeinsatz in der Europa-League blieb ihm für Manchester United noch vergönnt, ehe er seine Karriere bei Chicago Fire in den USA ausklingen ließ.

Vergangenheit mit Pep Guardiola beim FC Bayern ausschlaggebend?

„Vielleicht lag es daran, dass ich unter Pep Guardiola gespielt habe. Ich habe den Fußball von Pep gespielt, was er glaube ich nicht mochte“, erzählte der Weltmeister von 2014 in BBC-Radio 5Live.

Auch Ibrahimovic litt unter Mourinho

Der Schwede war unter Mourinho zwar Stammspieler und kam in seiner in seiner Premierensaison für die Red Devils auf stolze 38 Scorerpunkte in 46 Spielen. In seiner zweiten Saison unter Mourinho konnte er nach langer Verletzungspause aber nicht mehr an seine guten Leistungen anknüpfen und verließ den Verein schließlich in Richtung LA Galaxy.