FC Barcelona träumt von Jürgen Klopp als Koeman-Nachfolger

Der FC Barcelona hält Ausschau nach einem Coach, obwohl Ronald Koeman noch auf der Trainerbank sitzt. Nun rückt Jürgen Klopp wohl mal wieder in den Fokus der Katalanen.

Nach der 1:2-Pleite im El Clásico gegen den Erzrivalen Real Madrid ist die Stimmung mal wieder Boden. Die Verantwortlichen träumen sich wohl in eine andere Situation - und in dieser spielt ein deutscher Trainer eine Rolle.

Klopp „ohne Zweifel der erste Kandidat“

Präsident Joan Laporta und Co. wünschen sich angeblich eine Verpflichtung von Jürgen Klopp als Nachfolger von Koeman. Das berichtet die spanische Sport. Der Coach des FC Liverpool wurde in den letzten Monaten und Wochen immer wieder lose mit Barca in Verbindung gebracht.