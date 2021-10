Bundesliga, Blindenfußball: St. Pauli und Stuttgart kämpfen um Titel

In der Blindenfußball-Bundesliga steigt am Samstag der finale Spieltag der 14. Saison.

In der Blindenfußball-Bundesliga steigt am Samstag der finale Spieltag der 14. Saison. Im entscheidenden Spiel um die Meisterschaft treffen am Samstag (16.30 Uhr) auf dem Münsterplatz in Bonn Tabellenführer FC St. Pauli und Titelverteidiger MTV Stuttgart aufeinander.