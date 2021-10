DFB-Pokal: Kopie aus Kevin-Großkreutz-Lokal von Ingolstadt-Fans gestohlen

Nach der 0:2-Niederlage bei Borussia Dortmund am Dienstag entwendeten vier Anhänger des FCI eine Nachbildung des DFB-Pokals aus der Gaststätte des ehemaligen Weltmeisters und BVB-Profis Kevin Großkreutz. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)

Polizei stellt Pokal-Diebe noch in der Stadt

Wie die Polizei Dortmund am Mittwoch mitteilte, wurde die Kopie noch in der Stadt sichergestellt. „Die gute Nachricht: Der Pott bleibt in Dortmund“, schrieb die Polizei.