LEGO Technic im Esports LEGO® Technic™ im Esports

LEGO Technic Porsche RSR 911 © LEGO® Technic™

Klassisches Spielzeug in der virtuellen Welt

Seit Jahren gehört LEGO® Technic™ zu jedem gutsortierten Spielwarenhandel dazu. Mittlerweile mischt das Unternehmen aber auch im eSports kräftig mit. Dabei rückte insbesondere die SIM-Racing-Szene in den Fokus des dänischen Konzerns.

Vom Modell zum virtuellen Rennboliden

LEGO Technic richtet sich stets an all diejenigen, die ihre Liebe zu den unterschiedlichsten Fahrzeugen auch ins heimische Wohnzimmer holen wollen. Egal, ob es sich dabei um einen detailgetreuen Rennwagen oder das neueste Baufahrzeug handelt, LEGO Technic hat es schon immer verstanden, mit der Zeit zu gehen und den Kunden die besten und schönsten Modelle anzubieten. Die Ähnlichkeit zu LEGO Technic Modellen, die in den verschiedenen Rennserien zum Einsatz kommen, spielte dabei stets eine entscheidende Rolle.

Aufgrund der Corona-Pandemie sah sich der physische Motorsport gezwungen, eine Pause einlegen zu müssen. Durch dessen Abstinenz verlagerte sich der Fokus der Fans immer mehr auch auf die virtuellen Rennstrecken - eine große Chance für die SIM-Racing-Szene. Die Branche konnte in dieser Zeit einen enormen Zuwachs an Beliebtheit und Popularität verbuchen. Neue Teams und Esports-Organisationen schlossen sich der Serie an, um auf unterschiedlichsten virtuellen Kursen gegeneinander anzutreten. LEGO Technic hatte die Zeichen der Zeit dagegen bereits früh erkannt und mit dem LEGO Technic Esports Team ein eigenes Roster auf die Beine gestellt. Bereits im Januar starteten die Fahrer beim großen Porsche Esports Super Cup mit zwei eigens hierfür designten Porsche 911 RSR, welche durch ihre Ähnlichkeit zum Original für Aufsehen sorgten.





Mehr Rennaction für deutsche Racingfans

Darüber hinaus ist es dem Unternehmen ein großes Bedürfnis, auch der deutschen Community etwas bieten zu können. Daher wurden kurzerhand die Namensrechte am großen Finale der virtuellen Langstreckenmeisterschaft des Nürburgrings am 6.3.2022 erworben. Dementsprechend wird das gesamte Teilnehmerfeld beim großen Finale zum LEGO Technic Rennen antreten.

An eben jenem Wettkampf, der DNLS, wird auch das LEGO Technic Esports Team wieder mit von der Partie sein. Bereits in der vergangenen Saison war dieses in Partnerschaft mit dem Coanda Esports Team mit zwei Fahrern beim Finale, dem LEGO Technic Rennen, vertreten. Doch in diesem Jahr gibt es eine Regeländerung. Einer der beiden teilnehmenden Piloten muss aus der realen Rennwelt stammen, wenn die gesamte Serie am Sonntag, den 07.11.2021, um 13 Uhr an den Start gehen wird. Insgesamt 5 Rennen können die Motorsport-Fans im Winter virtuell über die Kanäle des Nürburgrings verfolgen.