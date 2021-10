Robert Huth vermisst Typen wie Mario Basler

Ex-Nationalspieler Robert Huth hat deutliche Kritik an der heutigen Generation der Fußballer geäußert.

„Nach einer Niederlage sagen sie: „Sorry, wir haben verloren, müssen härter trainieren und beim nächsten Mal machen wir es besser.“ Nach einem Sieg heißt es: „Danke an die Fans, super Spiel, bis zum nächsten Mal.“ Das ist so langweilig. Alles ist austauschbar, alles ist eins. Jedes Interview ist gleich, jeder Social-Media-Account sieht gleich aus. Es geht nur darum, nichts Falsches zu sagen,“ monierte der 37-Jährige in einem Interview mit SPOX und Goal.