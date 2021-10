Gedenken an toten Fan: Freiburg mit Trauerflor gegen Fürth

Der SC Freiburg wird im Gedenken an seinen verstorbenen Fan Andreas Dietz im Heimspiel am Samstag gegen Greuther Fürth mit Trauerflor auflaufen.

Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg wird im Gedenken an seinen verstorbenen Fan Andreas Dietz im Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die SpVgg Greuther Fürth mit Trauerflor auflaufen. Der Anhänger hatte am vorletzten Spieltag beim Heimspiel gegen RB Leipzig (1:1) auf der Tribüne einen Herzinfarkt erlitten und verstarb einen Tag später, wie die Breisgauer am Mittwoch mitteilten. Seither stehe der Sport-Club mit der „Familie in Kontakt, der unser tiefes Mitgefühl gilt“.