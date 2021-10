Tennis: Dominik Koepfer in Wien in der ersten Runde ausgeschieden

Tennisprofi Dominik Koepfer ist beim ATP-Turnier in Wien in der ersten Runde ausgeschieden.

Der Weltranglisten-62. aus Furtwangen, der als Lucky Loser in die hochkarätig besetzte Konkurrenz in der Wiener Stadthalle gerutscht war, verlor am Mittwoch in 1:20 Stunden mit 4:6, 3:6 gegen den Italiener Lorenzo Sonego.