DOSB-Wahl: Hartung sieht Auswahl-Prozess kritisch

Hartung sieht einerseits die Aktiven übergangen und andererseits vor der DOSB-Präsidentenwahl am 4. Dezember durch die Einsetzung einer Findungskommission einen Mangel an Fairness. "Eine von der Findungskommission vorgeschlagene Person ist gegenüber anderen Kandidaten durch einen Schwung der Findungskommission begünstigt", sagte der 32-Jährige, der ohnehin "nicht richtig" versteht, "warum man eine Findungskommission braucht".

An den Nachfolger des abtretenden DOSB-Chefs Alfons Hörmann richtet der langjährige Aktivensprecher, der am Samstag bei Athleten Deutschland nach dem Wechsel von der Planche in die Geschäftsführung der Sportstiftung NRW ausscheidet, klare Erwartungen. "Es braucht eine Neuaufstellung", sagte Hartung und forderte eine Fokussierung auf Sacharbeit: "Was ist eigentlich die richtige Struktur? Was sind die richtigen Inhalte, die Ideen, um den Sport weiterzuentwickeln?"