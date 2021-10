SC Freiburg: Fan nach Herzinfarkt im neuen Europapark-Stadion verstorben

Der SC Freiburg trauert um den Zuschauer, der beim Bundesliga-Spiel zwischen den Breisgauern und RB Leipzig am 16. Oktober einen Herzinfarkt erlitten hatte.

Wie die Freiburger am Mittwochmittag mitteilten, verstarb der langjährige Fan des Sport-Clubs einen Tag nach dem ersten Heimspiel im neuen Europapark-Stadion. Der Verein stehe mit der Familie des Verstorbenen in Kontakt und wünsche „seinen Angehörigen und Freunden in diesen Tagen viel Kraft“.