Warum das PSG-Spiel mit Mbappé, Neymar, Di María und Messi noch holpert

Dank der Katar-Milliarden hat Paris Saint-Germain in den vergangenen Jahren ein Starensemble aufgebaut, das rein von den Namen her seinesgleichen im Weltfußball sucht.

Der Kader erinnert an die frühen 2000er und die „Galaktischen“ von Real Madrid. In Paris sind es die „Fantastischen Vier“, die vor allem im Rampenlicht stehen. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Ligue 1)

Dazu zählen Kylian Mbappé, Neymar, Ángel Di María und Neuzugang Lionel Messi, wobei bis auf Ersteren eigentlich keiner bislang in dieser Saison überzeugen konnte. Die Kritik in Frankreich richtet sich, wohl zurecht, jedoch nicht vornehmlich an die Superstars, sondern an Cheftrainer Mauricio Pochettino.