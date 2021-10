European Leagues: 3. Liga als Entwicklungsmitglied aufgenommen

Frankfurt am Main (SID) - Die 3. Fußball-Liga ist als Entwicklungsmitglied in das Bündnis European Leagues aufgenommen worden. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mit. Die Aufnahme biete "neue Möglichkeiten eines regelmäßigen inhaltlichen Austauschs auf internationaler Ebene, unter anderem in Bezug auf potenzielle gemeinsame Vermarktungsprojekte", schrieb der DFB.