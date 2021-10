FC Bayern länger ohne Eric Maxim Choupo-Moting - Top-Joker fällt aus!

Der Mittelstürmer zog sich laut kicker am Dienstag im Training eine muskuläre Verletzung zu und fehlt damit definitiv am Mittwochabend im DFB-Pokalspiel bei Borussia Mönchengladbach. (DFB-Pokal: Borussia Mönchengladbach - FC Bayern ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Choupo-Moting: Top-Joker des FC Bayern

Choupo-Moting überzeugte in der laufenden Spielzeit mit bisher acht Toren und drei Assists in zehn Pflichtspieleinsätzen, obwohl er meist nur als Joker zum Einsatz kam.

Bei seinem einzigen Startelfeinsatz in der 1. Runde des DFB-Pokals beim 12:0-Erfolg beim Bremer SV hatte der kamerunische Nationalspieler vier eigene Treffer und drei Torvorlagen beigesteuert. (NEWS: Alle aktuellen Infos zum DFB-Pokal)

Am vergangenen Wochenende war Choupo-Moting beim 4:0 gegen Hoffenheim in der 65. Minute eingewechselt worden und hatte in der 82. Minute das zwischenzeitliche 3:0 für die Bayern erzielt.