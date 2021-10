Corona-Impfung: Auch Lahm mahnt „Vorbildfunktion“ von Kimmich an

Über den Impfstatus von Kimmich ist eine Debatte entbrannt, nachdem der 26-Jährige am Samstag bestätigt hatte, noch nicht geimpft zu sein. Er habe Bedenken wegen möglicher Langzeitfolgen, sagte Kimmich. "Die Meinung kann man ja haben", so Lahm. Für ihn stelle sich aber die Frage: "Wie kommt er zu der Meinung?"

Lahm, Weltmeister von 2014 und OK-Chef für die EURO 2024 in Deutschland, ging bei der SZ-Veranstaltung im Residenztheater auch auf die Kritik an WM-Gastgeber Katar ein. "Fußball ist Teil der Gesellschaft. Ich würde mir von der Regierung eine Haltung wünschen zum Thema WM in Katar. Man kann den Druck nicht nur auf die Spieler legen", sagte er.

In seiner Zeit als Kapitän des FC Bayern habe er das Gespräch mit der Klubführung gesucht, als es auch in der Mannschaft Debatten gegeben habe, ob es wegen der Menschenrechtslage richtig sei, Trainingslager in Katar abzuhalten. Am Ende allerdings ergebnislos. Der FC Bayern steht wegen seiner Verbindung nach Katar sogar bei den eigenen Fans in der Kritik.