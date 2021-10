Real Racing 3: Ferrari Mobile Esports Series startet

Ferrari startet Mobile Meisterschaft

Am 16. Oktober startete der zeitlich limitierte Wettbewerb, der in EA‘s Rennsimulation Real Racing 3 abgehalten wird. Sowohl iOS- als auch Android-Benutzer können daran teilnehmen, theoretisch auch via Apple TV und Android TV.

Der erste Gewinner der Ferrari Mobile Esports Series wird dann in einer Live-Show am 7. Dezember auf dem Twitch-Kanal von Ferrari Esports bekannt gegeben. Zudem hostet die Ferrari Driver Academy eine neue Webserie zum Thema Sim-Racing. In der ersten Folge mit dem Namen „Blindfold Challenge“ stellten sich Charles Leclerc und Carlos Sainz einer besonderen Herausforderung: Sie fuhren in einem Simulator mit verbundenen Augen und versuchten, das Rennen zu gewinnen, indem sie nur auf die Calls von Kollegen hörten.