Impf-Debatte bei FC Bayern: Lahm hätte sich Kimmich vorgeknöpft

Lahm hätte auf Bayern-Kollegen Kimmich eingewirkt

Kimmich äußert Bedenken an Corona-Impfung

Kimmich hatte am Samstag bestätigt, dass er nicht gegen Corona geimpft ist und das so begründet: „Ich habe für mich persönliche Bedenken, was die Langzeitfolgen angeht. Aber ich nehme meine Verantwortung wahr, lasse mich regelmäßig testen.“

Der Weltmeister von 2014 und OK-Chef für die EURO 2024 in Deutschland erklärte: „Ich lese relativ viel, und da informiere ich mich eben. Und ich habe nicht so viele gelesen, die gesagt haben: Impfen ist schlecht“

Lauterbach wundert sich über Kimmich

Lahm sprach mit Bayern auch über Katar-Kritik

Lahm ging bei der SZ -Veranstaltung im Residenztheater auch auf die Kritik an WM-Gastgeber Katar ein. „Fußball ist Teil der Gesellschaft. Ich würde mir von der Regierung eine Haltung wünschen zum Thema WM in Katar. Man kann den Druck nicht nur auf die Spieler legen“, sagte er.

In seiner Zeit als Kapitän des FC Bayern habe er das Gespräch mit der Klubführung gesucht, als es auch in der Mannschaft Debatten gegeben habe, ob es wegen der Menschenrechtslage richtig sei, Trainingslager in Katar abzuhalten. Am Ende allerdings ergebnislos.