DOSB: Prokop für kompletten personellen Neuanfang und Strukturreform

Der frühere Spitzenfunktionär Clemens Prokop sieht den organisierten Sport in Deutschland an einem "Tiefpunkt angekommen" und spricht sich für eine komplette Neuaufstellung an der Spitze des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) aus. "Es müssen rundherum neue Akzente gesetzt werden", sagte der Ex-Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) im Donaukurier und sprach sich sogar für eine weitreichende Strukturreform im Dachverband aus.