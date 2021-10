DFB-Pokal: Ingolstadt keine Lust auf Sensation gegen BVB? Schubert irritiert

Der FC Ingolstadt liefert Borussia Dortmund einen großen Kampf, die Sensation bleibt aber aus. Nach dem Spiel wirkt es so, als sei der Zweitligist darüber gar nicht so böse.

Lange Zeit hatte es in Dortmund so ausgesehen, als könnte sich der FC Ingolstadt tatsächlich in eine Verlängerung kämpfen.