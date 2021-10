Borussia Dortmund: Hazard als BVB-Lösung während Haaland-Ausfall?

Rose: „Es kann ja nicht sein...“

Für Hazard war es der erste Doppelpack überhaupt für die Dortmunder. Den letzten hatte er in seiner letzten Saison für Borussia Mönchengladbach geschnürt, am 4. November 2018. „Ich freue mich sehr für ihn. Er hatte ein paar Probleme mit Verletzungen. Aber wenn er fit ist und spielt, macht es Spaß, ihm zuzuschauen. Ihm kann man immer den Ball geben“, sagte Teamkollege Jude Bellingham nach dem Sieg bei SPORT1 .

Hazard kann von Haaland-Ausfall profitieren

Hazard bringt Speed mit, er ist trickreich und eben auch torgefährlich. Seine Zeit in Dortmund war jedoch ein Auf und Ab - was auch an zahlreichen Verletzungen liegt. Unter Rose ist er bislang nur Ergänzungsspieler. Nur zwei Mal stand er in der Bundesliga in der Startelf, sein letzter Treffer datierte vom ersten Spieltag gegen Eintracht Frankfurt.