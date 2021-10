DFB-Pokal: BVB gegen Ingolstadt von über 2 Millionen Zuschauern im TV gesehen

Der DFB-Pokal LIVE im Free-TV auf SPORT1 lockt beim Duell Borussia Dortmund gegen den FC Ingolstadt über zwei Millionen Zuschauer an.

Titelverteidiger Borussia Dortmund hat sich mit einem 2:0 Sieg über den FC Ingolstadt den Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals gesichert und 2,06 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren (Z3+) waren auf SPORT1 in der Spitze live dabei. (BERICHT: Sogar der Gegner verneigt sich vor Bellingham)

Die Partie ist zugleich die quotenstärkste DFB-Pokal-Partie auf SPORT1 seit der 1. Runde in der Saison 2020/21, als am 15.10.2020 der FC Bayern München auf den FC Düren traf.

BVB gegen Ingolstadt begeistert die Zuschauer

In der SPORT1 Kernzielgruppe der 14- bis 59-jährigen Männer (M14-59) wurde ein Marktanteil von 7,1 Prozent erzielt. In der Zielgruppe Männer 14 bis 49 Jahre (M14-49) erreichte die DFB-Pokal-Liveübertragung aus dem Signal Iduna Park mit Thomas Helmer als Moderator, Kommentator Markus Höhner und Experte Stefan Effenberg einen Marktanteil von 7,4 Prozent.

Auch auf den digitalen SPORT1 Plattformen wollten die User den Erfolg des Pokal-Titelverteidigers BVB sehen: Der Livestream des Spiels erzielte insgesamt 330.600 Aufrufe auf SPORT1.de , in den SPORT1 Apps und auf YouTube. (NEWS: Alle aktuellen Infos zum DFB-Pokal)

Die Analyse im Nachgang des Spiels mit Stimmen von u.a. Doppeltorschütze Thorgan Hazard und BVB-Trainer Marco Rose stieß ebenfalls auf großes Interesse: Hier schalteten im Schnitt 700.000 Zuschauer ein, was einem Marktanteil von 3,1 Prozent (Z3+) entspricht.

Nächstes Highlight im Free-TV: HSV gegen Kiel

SPORT1 präsentiert das Topspiel der 2. Bundesliga zur Primetime am Samstagabend live im Free-TV: Am 12. Spieltag steht das Nordduell zwischen dem Hamburger SV und Holstein Kiel auf dem Programm.

In der Vorsaison landete Kiel auf Platz drei und damit eine Position vor dem HSV. Diesmal ging der Start für die „Störche“ allerdings ordentlich daneben. Nach einem Sieg aus den ersten sieben Partien zog Coach Ole Werner die Reißleine und verkündete seinen Rücktritt.

Man darf gespannt sein, wie sich die Kieler mit dem neuen Trainer Marcel Rapp an der Seitenlinie in Hamburg präsentieren. Aus dem Volksparkstadion melden sich Moderatorin Ruth Hofmann sowie Kommentator Markus Höhner und Experte Martin Harnik, der in seiner Karriere unter anderem auch für den HSV spielte.