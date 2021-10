Neid erhält die Goldene Sportpyramide 2021

Die langjährige Fußball-Bundestrainerin Silvia Neid wird für ihr Lebenswerk mit der Goldenen Sportpyramide 2021 ausgezeichnet. Wie die Stiftung Deutsche Sporthilfe am Mittwoch verkündete, erhält die „Pionierin des deutschen Frauenfußballs“ die prestigeträchtige Auszeichnung am 24. November in Berlin. Das Preisgeld von 25.000 Euro wird traditionell an selbst ausgewählte Projekte im Sport gespendet.