Paralympics in Peking: Beucher Delegationsleiter, Quade Chef de Mission

Mit reichlich Erfahrung zu den Paralympics in Peking: Friedhelm Julius Beucher, Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) führt das deutsche Wintersportteam zum siebten Mal als Delegationsleiter an.

„Diesmal passt der Satz so gut wie noch nie: Nach den Paralympics ist vor den Paralympics. Wir starten mit Volldampf in Richtung Peking, die Athletinnen und Athleten sowie die Geschäftsstelle in Frechen haben längst mit den Vorbereitungen begonnen, um vor Ort die bestmögliche Performance zu erzielen“, sagte Beucher.