Tennis: Novak Djokovic droht Aus bei Australian Open - Grand Slam ohne Nummer 1?

Erneute Kehrtwende: Novak Djokovic kann nur geimpft an den Australian Open teilnehmen. Victorias Premierminister Daniel Andrews redet Klartext.

Nachdem zuletzt eine E-Mail der Frauen-Tour WTA in die Öffentlichkeit geraten war, in der die Teilnahme ungeimpfter Spieler unter der Voraussetzung einer 14-tägigen Quarantäne in Aussicht gestellt wurde, erteilte Victorias Premierminister Daniel Andrews dieser Hoffnung eine klare Absage.