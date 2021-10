Alica Schmidt bekommt tierischen Zuwachs

Die Leichtathletin, die kürzlich auch bei der Fashion Week in Mailand auf Laufsteg glänzte , kündigte auf Instagram an, dass sie „meine neuen Familien-Mitglieder“ abholen werde.

Schmidt: Deshalb habe ich mich für Katzen entschieden

Denn, so schreibt die von der New York Times zur „Sexiest athlete of the World“ gekürte Sportlerin auch: Ihr Ziel seien im nächsten Jahr die European Championship der Leichtathletik in München.