Hütter träumt von Titeln mit Gladbach

Adi Hütter sieht die Bayern in der Favoritenrolle © AFP/SID/UWE KRAFT

Trainer Adi Hütter träumt von Titeln mit Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach. "Der letzte liegt schließlich schon 26 Jahre zurück: der DFB-Pokalsieg 1995. Man muss an etwas glauben, damit es auch passieren kann. Ich habe Visionen und Ziele mit dieser Mannschaft, will das Bestmögliche aus ihr herausholen. Auch eine Champions-League-Qualifikation ist für Borussia etwas Besonderes", sagte Hütter vor dem DFB-Pokalspiel gegen Bayern München am Mittwochabend (20.45 Uhr/ARD und Sky) im Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe.