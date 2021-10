Marathon-Ass Petros: Weiter Sorgen um die Familie im Kriegsgebiet

Deutschlands Marathon-Ass Amanal Petros hat weiter große Sorgen um seine Familie in Äthiopien. Diese befindet sich im umkämpften Bürgerkriegsgebiet Tigray.

Deutschlands Marathon-Ass Amanal Petros (Wattenscheid) sorgt sich weiter um seine Familie in Äthiopien. Seine Mutter und zwei seiner Schwestern leben im Bürgerkriegsgebiet Tigray im Norden des Landes.

„Seit einem Jahr leben die Menschen dort im Krieg, Kinder und Familien sterben. Es scheint aber niemanden mehr zu interessieren, was wirklich passiert“, klagte Petros, deutscher Rekordhalter über die klassischen 42,195 km und seit dem Wochenende auch im Halbmarathon. „In den Medien wird leider kaum noch über die Situation berichtet. Ich denke ständig an die Menschen in Tigray und widme meine Erfolge jenen, die dort bedroht sind.“