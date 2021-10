HSV nach Elfmeter-Krimi im Pokal-Achtelfinale

Das Prestigeduell im Nürnberger Max-Morlock-Stadion zwischen den beiden Bundesliga-Anwärtern erfüllte einen Monat nach dem 2:2 beider Teams in der Liga in Hamburg die Erwartungen über weite Strecken kaum. Der "Club", bei dem im Pokal im Vergleich zum 4:0-Ligasieg am vergangenen Samstag gegen den 1. FC Heidenheim lediglich Ersatzkeeper Carl Klaus wieder absprachegemäß für Stammkeeper Christian Mathenia in die Anfangsformation rückte, agierte zunächst mit zu wenig Tempo und konnte den HSV kaum in Verlegenheit bringen.