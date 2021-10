FC Bayern: Thomas Müller lässt bei Kingsley Coman aufhorchen

Nagelsmann: „Einer der Top-Flügelspieler des Planeten“

Klar ist, dass er in Top-Form kaum zu ersetzen ist. Nach seiner Herz-OP drehte er zuletzt wieder mächtig auf und begeisterte mit tollen Dribblings und einem Tor gegen Hoffenheim (4:0) . Für Nagelsmann (der aufgrund seiner Corona-Infektion vorerst in Quarantäne bleibt) wird es nun immer schwieriger, sich für zwei seiner drei Top-Alternativen auf der Außenbahn zu entscheiden, denn Leroy Sané und Serge Gnabry sind ebenfalls in bestechender Form.

Zu Coman sagte Nagelsmann: „Er ist jetzt Gott sei Dank wieder gesund und in meinen Augen einer der Top-Flügelspieler auf diesem Planeten, wenn er gesund ist. Dann wird er eine noch bessere Quote bekommen. Das ist der Punkt, an dem wir arbeiten wollen. Im Training hat er einen unglaublich guten und gefühlvollen Torabschluss mit beiden Füßen. In den letzten Jahren hat er in der einen oder anderen Situation etwas zu viel Kraft verwendet, obwohl er eine herausragende Technik hat.“