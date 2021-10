DFB-Pokal: Jude Bellingham überzeugt beim BVB - und soll lange bleiben

Lattenkracher! Bellingham scheitert haarscharf an BVB-Führung

Am Ende verneigte sich sogar der Gegner vor Jude Bellingham.

„Der Junge ist 18. Ich habe das erste Mal heute gegen ihn gespielt. Da kann man nur schwärmen, auch als Zuschauer. Das ist schon brutal in dem Alter“, sagte Ingolstadts Marc Stendera bei Sky . ( Die Stimmen zum Spiel )

„Wir hatten viel Spaß, Jude spielen zu sehen“, meinte Dortmund-Coach Marco Rose bei SPORT1 : „Er strahlt Verantwortung aus. Er muss nicht viel reden, er macht all das, was man sich als Trainer wünscht.“

Rose: Bellingham „ein kleiner Drecksack“

Bellingham sei „ein kleiner Drecksack gegen den Ball, ein hervorragender Fußballer, der manchmal etwas wild ist.“ Rose kündigte an: „Wenn er noch etwas strategischer wird, kann er mal ein ganz Großer werden. Manchmal ist er in seinen Positionen nicht ganz optimal.“

Der Engländer war beim nächsten Schritt auf den Weg zur angepeilten Titelverteidigung Dreh- und Angelpunkt im Dortmunder Spiel. Ohne den verletzten Erling Haaland und Marco Reus, der wie Hazard erst spät in die Partie kam, nahm Bellingham die Zügel in die Hand - und blieb anschließend ganz bescheiden: „Ich versuche nur, dem Team zu helfen. Nur darum geht es.“

Bellingham bald ein ganz großer Spieler?

„Er nimmt das Publikum mit. Das kommt bei den Zuschauern gut an“, meinte der Ex-Profi: „Er könnte ein ganz großer Spieler werden. Er schießt auch mal aus der zweiten Reihe und geht in die Zweikämpfe.“

Bellingham schon bald also ein ganz Großer? „Das werden wir sehen“, meinte Julian Brandt nach der Partie bei SPORT1 zunächst verhalten – um dann auch in die Lobeshymnen einzustimmen: „Jude ist ein guter Junge, ein feiner Kerl, ein herausragender Fußballer. Man weiß nicht genau, wo sein Limit liegt.“

Brandt über Bellingham: „Man wird sehr schnell gehypt“

Allerdings bemerkte der Offensivspieler, der sich derzeit ebenfalls in guter Verfassung befindet: „Wir sind in einem Zeitalter, in dem man sehr schnell gehypt wird. Ich denke, er kommt sehr gut klar, hat eine gute Familie. Ich hatte mit 18 auch schon eine gute Zeit. Er hat eine gewisse Unbekümmertheit, ich hoffe, dass er die behält.“