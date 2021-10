BVB-Stimmen, DFB-Pokal: Rose über Bellingham und Hazard

In der 71. Spielminute eingewechselt schnürte der Belgier einen Blitz-Doppelpack, der dem BVB zu einem 2:0-Sieg gegen den FC Ingolstadt in der 2. Runde des DFB-Pokals verhalf.

Hazard: Kein Problem mit Jokerrolle

... über den Fokus: „Das Wichtigste ist es, den Fokus zu behalten. Da macht unser Trainerteam einen überragenden Job, auch uns darauf vorbereiten, dass gerade diese Spiele, bei denen man am ehesten von uns erwartet, dass wir sie gewinnen, dass wir da wirklich auf den Zentimeter da sind. Es sah zwar nicht alles perfekt aus, aber am Ende stehen wir mit einem 2:0 da.“

... über das Potenzial von Bellingham, ein ganz Großer zu werden: „Das werden wir sehen. Jude ist ein guter Junge, ein feiner Kerl, ein herausragender Fußballer. Man weiß nicht genau, wo sein Limit liegt. Wir sind in einem Zeitalter, in dem man sehr schnell gehypt wird. Ich denke, er kommt sehr gut klar, hat eine gute Familie. Ich hatte mit 18 auch schon eine gute Zeit. Er hat eine gewisse Unbekümmertheit, ich hoffe, dass er sich die behält.“

Rose: Bellingham ist „ein kleiner Drecksack“

André Schubert (Trainer FC Ingolstadt): „Wir sind viel gelaufen, haben viele Räume dicht gemacht. 0:0 wäre für uns auch nicht prickelnd gewesen. Bei den Jungs, die gerade an der Kante sind. Als Mannschaft haben wir das ordentlich gemacht. In der ersten Halbzeit hätte es auch Gelb-Rot gegen Dortmund geben können. Das fordere ich nicht, alles gut. Aber wenn es passiert, kann man sich auch nicht beschweren. Dortmund hat verdient gewonnen, da beschweren wir uns nicht. Die Jungs sehen eine Entwicklung, sie fühlen sich anders. Wir sind gebeutelt durch viele Verletzungen.“

... über eine mögliche Verlängerung: „Ich kenn mich im Fußball ja ein bisschen aus. Du weißt, hast schon das Gefühl, irgendwann wird der Druck so groß. Und ganz ehrlich, ein Unentschieden und eine Verlängerung habe ich mir auch nicht gewünscht. Wir sind echt an der Kante gerade und ich bin froh, wenn wir am Sonntag alle wieder 100 Prozent geben können. Ein Weiterkommen war nicht unbedingt realistisch.“

… über seine Worte an Hazard: „Ich entschuldige mich für das ‚Arschgesicht‘. Es war ein freundschaftliches ‚Arschgesicht‘, aber er weiß, was ich meine. Er ist ein Top-Spieler mit einem Top-Charakter. Es war ein sehr freundschaftlicher Umgang. Ich habe ihm vorher gesagt, er soll ein bisschen halblang machen. Er ist ein guter Spieler, macht dann auch ein Tor und hat Qualität. Ich wünsche ihm alles Gute und viel Erfolg. Heute hätte er es lassen können, aber ich bin ihm auch nicht böse.“

Marco Rose (Trainer Borussia Dortmund): „Uns war es klar, dass wir Geduld brauchen, wir haben es seriös gemacht. Haben wenig zugelassen. In der zweiten Halbzeit haben wir die Schlagzahl erhöht und folgerichtig die Tore gemacht. Um die Box herum war es relativ eng. Am Ende haben wir es gut ausgespielt.“

… über Bellingham: „Wir hatten viel Spaß, Jude spielen zu sehen. Er strahlt Verantwortung aus. Er muss nicht viel reden, er macht all das, was man sich als Trainer wünscht. Er ist ein kleiner Drecksack gegen Ball, er ist ein hervorragender Fußballer, der manchmal etwas wild ist. Wenn er noch etwas strategischer wird, kann er mal ein ganz Großer werden. Manchmal ist er in seinen Positionen nicht ganz optimal. Wir wissen, dass Jude langfristig an uns gebunden ist, da diskutieren wir auch gar nicht lange.“