Dortmund und Leipzig als Minimalisten weiter, Schalke scheitert in München

Borussia Dortmund und RB Leipzig üben sich erfolgreich in Minimalismus, Schalke 04 patzt empfindlich an der Grünwalder Straße.

Borussia Dortmund und RB Leipzig üben sich erfolgreich in Minimalismus, Schalke 04 patzt empfindlich an der Grünwalder Straße: Während Titelverteidiger BVB und der Vorjahresfinalist aus Sachsen ebenso wie die weiteren Erstligisten den Sprung ins Achtelfinale des DFB-Pokals schafften, schied das Zweitliga-Spitzenteam aus Gelsenkirchen völlig überraschend beim Drittligisten 1860 München aus.

Der fünfmalige Cup-Champion um Coach Dimitrios Grammozis unterlag mit 0:1 (0:1) und verpasste erstmals seit sechs Jahren den Sprung in die Runde der letzten 16. "Ich bin enttäuscht, denn es war viel mehr drin", sagte Grammozis: "Irgendwie wollte der Ball nicht rein."

Ohne den erst in der zweiten Halbzeit eingewechselten Torjäger Simon Terodde tat sich Schalke von Beginn an schwer, eine Rote Karte gegen Malick Thiaw (48.) wegen einer Notbremse machte die Aufgabe noch komplizierter. Die Münchner, nur Tabellen-16. in Liga drei, brachten ihren frühen Treffer von Stefan Lex (5.) über die Zeit und jubelten danach ausgelassen.