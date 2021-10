Basketball, EuroLeague: ALBA Berlin gegen Olympiakos Piräus mit nächstem Dämpfer

Der deutsche Basketball-Meister ALBA Berlin erleidet in der EuroLeague auch gegen Olympiakos Piräus Schiffbruch. Was machen die Bayern?

Dadurch steht das Team von Trainer Israel Gonzalez nach nunmehr zwei Pflichtspielpleiten in Folge am Donnerstag im deutschen EuroLeague-Duell mit Pokalsieger Bayern München im Kampf um die angestrebte Play-off-Teilnahme unter inzwischen noch höherem Druck. ( Spielplan und Ergebnisse der EuroLeague )

Berlin, das in der Bundesliga bereits am vergangenen Sonntag in der Bundesliga bei der 59:65-Heimniederlage gegen die BG Göttingen einen neuerlichen Rückschlag für seine Hoffnungen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung erhalten hatte und in der unteren Tabellenhälfte seinen Ansprüchen hinterherläuft, lag in Piräus zu keinem Zeitpunkt in Führung.