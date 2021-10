Alexander Zverev & Sophia Thomalla: Liebesauftritt bei ATP-Turnier in Wien

Nächsten Sportstar geangelt: Was läuft da mit Zverev?

Show-Sternchen Sophia Thomalla sitzt beim Turnier in Wien erstmals in der Box ihrer frischen Liebe Alexander Zverev und drückt die Daumen. Der Tennis-Star besiegt dabei einen Serben.

Mit einem 6:2 und 7:5 behauptete sich Alexander Zverev zum Auftakt beim ATP-Turnier von Wien gegen den Serben Filip Krajinović am Ende souverän, von einigen Wackler und einem 2:5-Rückstand im zweiten Satz einmal abgesehen.

Nach 1:21 Stunden verwandelte der deutsche Tennis-Star seinen ersten Matchball schließlich zum Sieg - und strahlte über beide Ohren bei seinem ins Publikum und in die eigene Box schweifenden Blick. ( BOULEVARD-NEWS: Alles zur SPORT1-VIP-Loge )

Dort jedoch eher auffällig: Sophia Thomalla und damit Zverevs neue Liebe, die erst vor wenigen Wochen ihre Verbindung zu dem Olympiasieger mit einem Instagram -Post bekanntgemacht hatte (“Ich hätte da für 2021 noch ein Ass im Ärmel…“), dabei auch ein inniges Kussbild am Strand veröffentlichte.

Sophia Thomalla und Alexander Zverev: In der Nähe bei Turnier in Wien

In der österreichischen Hauptstadt nun saß das 32 Jahre alte Show-Sternchen ganz in schwarz gekleidet in Zverevs Box neben dessen Bruder Mischa und Physiotherapeut Hugo Gravil, fieberte zwischenzeitlich sichtlich angespannt beim Match ihres acht Jahre jüngeren Liebsten mit.