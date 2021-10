Hasan Salihamidzic scherzt in Bayern-Doku über Erling Haaland

Salihamidzic schwärmt von Haaland: "Morgen rufe ich den Berater an!"

In der Amazon-Doku über den FC Bayern steht in einer Szene auch Hasan Salihamidzic im Fokus. Dabei lässt er einen bemerkenswerten Satz über Erling Haaland fallen.

Schon vor ihrer Veröffentlichung am 2. November sorgt die neue Amazon-Dokumentation „FC Bayern - Behind the Legend“ für Schlagzeilen. Insbesondere eine Szene mit Hasan Salihamidzic lässt aufhorchen.