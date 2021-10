DFB-Pokal: 1860 München wirft Schalke raus - Leipzig, Hertha und Hoffenheim weiter

Für den FC Schalke 04 endet die Pokal-Saison bereits in der 2. Runde. Hertha und Leipzig zittern sich weiter, Hoffenheim siegt kurios.

Überraschung zum Auftakt in die 2. Runde des DFB-Pokals! (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)

Der FC Schalke 04 ist nach einer 0:1-Niederlage bei Drittligist TSV 1860 München ausgeschieden. Stefan Lex traf bereits in der 5. Minute zum Sieg und überwand dabei Ralf Fährmann, der in der 2. Bundesliga nur die Nummer zwei im Tor der Knappen ist.

Die Königsblauen mussten nach einem Platzverweis gegen Malick Thiaw ab der 48. Minute mit einem Mann weniger auskommen. Auch der in der 62. Minute eingewechselte Top-Torjäger Simon Terodde konnte die Blamage nicht verhindern.

Hoffenheim wirft Kiel raus

Unterdessen hielten sich die Bundesligisten in den frühen Partien am Dienstagabend schadlos. Die TSG Hoffenheim schlug Zweiligist Holstein Kiel mit 5:1 (2:0). (NEWS: Alle aktuellen Infos zum DFB-Pokal)

„Wichtig ist, dass wir weitergekommen sind. Egal, ob 4:0 oder 1:0″, sagte Szoboszlai in der ARD : „Es war nicht einfach heute, obwohl die ein Viertligist sind. Respekt für die Babelsberger, sie haben alles gegeben. Die haben gut gekämpft. Wir wollten trotzdem genauso weiterkommen und haben gekämpft.“

Terodde bei Schalke nur eingewechselt

Der fünfmalige Pokalsieger aus Gelsenkirchen um Coach Dimitrios Grammozis unterlag verdient und verpasste erstmals seit sechs Jahren den Sprung in die Runde der letzten 16.

Ohne den erst nach einer Stunde eingewechselten Terodde tat sich Schalke von Beginn an schwer, eine Rote Karte gegen Thiaw wegen einer Notbremse machte die Aufgabe noch komplizierter. Die Münchner, nur Tabellen-16. in Liga drei, brachten ihren frühen Treffer von Lex über die Zeit und jubelten danach ausgelassen.

Den hochambitionierten Leipzigern reichte ein mühsamer Arbeitssieg beim wacker kämpfenden Regionalligisten SV Babelsberg. Die Mannschaft von Coach Jesse Marsch darf somit weiter von der erneuten Endspiel-Teilnahme am 21. Mai in Berlin wie in der vergangenen Saison träumen.