NFL: Zach Wilson verletzt - Joe Flacco kehrt zu den New York Jets zurück

Die New York Jets müssen den verletzungsbedingten Ausfall von Quarterback Zach Wilson verkraften. Die Franchise hat sich aber bereits um Ersatz gekümmert.

Für die New York Jets läuft es aktuell nicht rund.

In der laufenden Saison setzte es bereits fünf Niederlagen, zudem zog sich Quarterback Zach Wilson im Spiel gegen die New England Patriots am vergangenen Wochenende eine Knieverletzung zu. Der Signal Caller wird wohl mehrere Wochen pausieren müssen.