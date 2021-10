Manchester United: Mögliche Nachfolger von Ole Gunnar Solskjaer - Zidane, Rodgers, Conte, ten Hag?

Klopp: Möchte nicht in Solskjaers Haut stecken

Der Grund ist offensichtlich: Die Red Devils hinken den Ansprüchen in der laufenden Saison klar hinterher. In der Premier League belegt Solskjaers Mannschaft mit 14 Punkten aus neun Partien nur Rang sieben, zuletzt gab es gegen den FC Liverpool eine krachende 0:5-Pleite . (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Premier League)

Solskjaer bei Manchester United vor dem Aus

Dabei hat der von Unternehmer Joel Glazer geführte Verein im Sommer mit den Verpflichtungen von unter anderem Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho und Raphael Varane ganz tief in die Tasche gegriffen, um im Titelrennen mehr als nur ein Wörtchen mitzusprechen.

Sollte Solskjaer wirklich aus seinem Amt entlassen werden, stellt sich die Frage, wer in seine Fußstapfen treten könnte. Wie die Sun enthüllte , hat United schon vier Kandidaten auf der Liste. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Antonio Conte

Der Italiener kennt die Premier League bestens und wurde mit dem FC Chelsea 2016/2017 englischer Meister. Im Sommer hat er außerdem Inter Mailand in der Serie A zur ersten Meisterschaft nach elf Jahren geführt. Aufgrund der schwierigen finanziellen Lage des Klubs verließ er die Nerazurri aber schließlich.

Allerdings geriet Conte in der Vergangenheit auch immer wieder mit Spielern aneinander. Bei Chelsea waren es etwa Eden Hazard und Diego Costa. Mit letzterem kam es wegen unterschiedlicher Auffassungen über Costas Rückenbeschwerden zum Clinch.

Zinedine Zidane

Der Franzose hat zahlreiche Erfolge nachzuweisen. Mit drei Champions-League-Titeln mit Real Madrid ist Zidane der erfolgreichste Trainer der Geschichte in der Königsklasse.

Außerdem hat der 49-Jährige bei United einen prominenten Befürworter. Nach Informationen des spanischen Fußballsenders El Chiringuito TV soll Cristiano Ronaldo mit Zidane in Kontakt getreten sein und den Red Devils empfohlen haben, den Fokus auf den Franzosen zu richten, sollte es zur Trennung von Solskjaer kommen.

Brendan Rodgers

Der 48-Jährige leistet seit seinem Amtsantritt bei Leicester City im Februar 2019 hervorragende Arbeit. Mit den Foxes holte er in der Vorsaison den englischen Pokal und zog außerdem zum zweiten Mal in Folge in die Europa League ein.