Worlds 2021: Zusammenfassung der Groups & Quarterfinals

Fnatic ungewohnt schwach

Fallen wir mit der Tür direkt ins Haus: Team Liquid, Rogue und Fnatic kamen bei der Weltmeisterschaft in League of Legends nicht über die Gruppenphase hinaus. Insbesondere Fnatic hatte aufgrund der plötzlichen Abreise von Upset mit einem komplett neuen Spieler antreten müssen, der generell keine bis wenig Erfahrung mit dem Mainroster zu bieten hatte. Zwar verbesserte sich der LEC-Zweite von Spiel zu Spiel, doch reichte es schlussendlich nicht für einen Einzug ins Viertelfinale. Coach YamatoCannon zog entsprechend ein Resümee.

LCK & LPL - so stark wie eh und je!

Dennoch ging der Westen nicht gänzlich gegen die Konkurrenz aus Fernost unter. Sowohl Cloud9, das sich erfolgreich aus der PlayIn-Stage in die Groups spielen konnte, als auch LEC-Champion MAD Lions schafften den Sprung in die nächste Runde - beide jeweils als Gruppenzweiter. Weiter sollte es für die Teams jedoch nicht gehen. Während die Löwen gegen den haushohen Favoriten DAMWON KIA klar mit 3:0 untergingen, sah es bei Cloud9 gegen GEN.G nicht anders aus.

So oder so wird es eine spannend zu sehen sein, welche Teams am Ende um den Summoner‘s Cup spielen werden. Zunächst treffen Rekordweltmeister T1 mit Superstar Faker auf DAMWON KIA, gefolgt von der Partie zwischen GEN G und Edward Gaming. Das große Finale der League of Legends World Championship findet am 6. November statt.