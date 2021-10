Battlefield 2042: Bleiben die unbeliebten Spezialisten im Spiel?

Die Beta von Battlefield 2042 wurde von der Community in vielen Aspekten sehr kritisch bewertet. Darunter auch die Spezialisten, an denen DICE wohl trotzdem festhält.

Eine Art Spezialisten-System ist nichts neues und gibt es bereits in vielen anderen Shooter-Spielen auch. Zu der Battlefield-Reihe scheint es aber einfach nicht zu passen – zumindest, wenn es nach der Community geht. In früheren Battlefield-Teilen wurde noch mit Hauptklassen gearbeitet. Jede davon verfügte über ganz individuelle Ausrüstungsgegenstände und Waffen, wodurch alle Klassen einzigartig waren und das Gameplay sich deutlich voneinander abhob.

Die neuen Spezialisten spielen sich dagegen nicht mehr so unterschiedlich. Gerade zu Beginn von Battlefield 2042 wird allerdings noch ein weiteres Problem auftauchen: Es stehen nur sehr wenige unterschiedliche Operatoren zur Auswahl. Bei 128 Spielern im Multiplayer-Modus ist es damit natürlich sehr schwer zu erkennen, wer in der eigenen Truppe und wer im Gegnerteam spielt. Wieso hält DICE aber trotz aller Kritik an den Spezialisten fest?