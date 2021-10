Rugby: Strumpfhosen- und Leggings-Regel auch für Männer

Die deutschen Kunstturnerinnen wiederum sorgten bei den Olympischen Spielen für Aufsehen , als sie sich statt in den üblichen kurzen Einteilern in Anzügen präsentierten, die auch die Beine komplett bedeckten.

Doch auch für Männer gibt es umstrittene Kleiderordnungen - und zwar nun ausgerechnet beim Rugby. Und damit in einem doch bisher eher beton männlich gehaltenen Metier, wenngleich auch mit weiblichen Spielklassen.

Worum geht es? Bisher durften beim Rugby nur Frauen Strumpfhosen oder Leggings tragen. Männer hingegen mussten sich mit Abschürfungen an ihren Knien, Ober- und Unterschenkeln abfinden.

Auch Rugby-Spieler dürfen Strumpfhosen tragen

„Da einige Spieler anfällig für Abrieb auf künstlichen Oberflächen sind, gibt die Entscheidung den Spielern die Möglichkeit, als vorbeugende Maßnahme Strumpfhosen oder Leggings zu tragen“, hieß es in einer Erklärung des Verbands. Und zwar aus „Gründen des Wohlergehens“.

Zudem kündigte der Rugby-Verband an, in Zukunft mit Kunstrasen-Herstellern zusammenarbeiten zu wollen, um das Risiko für Schürfwunden bei Stürzen zu verringern.

So oder so: Inwieweit sich durch die Leggings-Freigabe auch für Männer Blessuren am Ende tatsächlich spürbare minimieren, wird sich zeigen.