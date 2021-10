Ticketverkauf für European Championships München gestartet

Vom 11. bis 21. August 2022 werden bei den European Championships in München insgesamt neun verschiedene Europameisterschaften ausgetragen.

Neun Sportarten, elf Tage Spitzensport, 176 Entscheidungen: Vom 11. bis 21. August 2022 werden bei den European Championships in München insgesamt neun verschiedene Europameisterschaften ausgetragen. Für die bayrische Landeshauptstadt ist es das größte Multisportevent seit 50 Jahren. Am Dienstag startete der offizielle Ticketverkauf für die Wettkämpfe.

"Das 50. Jubiläum der Olympischen Sommerspiele in München steht vor der Tür. Jede und jeder Sportbegeisterte kann sich ab sofort Tickets sichern und sich schon jetzt auf spannende Wettkämpfe an den verschiedensten Sportstätten der Stadt freuen", sagte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter.

In rund neun Monaten messen sich in München die besten europäischen Athleten in den Sportarten Beachvolleyball, Kanu-Rennsport, Klettern, Leichtathletik, Radsport, Rudern, Tischtennis, Triathlon und Turnen. Der Veranstalter rechnet mit rund einer Millionen Besucher.