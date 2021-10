DFB-Pokal: Gladbach hofft gegen FC Bayern München aufs "erste Mal"

Gladbachs Pokal-Bilanz gegen den großen Kontrahenten der 70er Jahre ist in der Tat verheerend: In sechs Versuchen schied die Borussia immer aus, einmal erzwang sie immerhin ein Wiederholungsspiel. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)

Gladbach zuletzt stark gegen Bayern: „Immer sehr gut ausgesehen“

Im siebten Anlauf soll es nun endlich klappen, immerhin hat Gladbach die Bayern zumindest in der Bundesliga zuletzt mehrfach geärgert. „Wir haben in den letzten Jahren gegen Bayern immer sehr gut ausgesehen. Wir müssen versuchen, sie vom Tor wegzudrücken“, sagte Eberl.

An jenes Spiel will nun auch Adi Hütter anknüpfen. Die Bayern seien inzwischen zwar „eine andere Mannschaft als noch zu Beginn der Saison“, das „absolute Nonplusultra“ und „eines der stärksten Teams nicht nur in Europa, sondern weltweit“, so der Gladbach-Trainer. Aber im Pokal gehe es eben einzig um das Weiterkommen, und da sei „Mut“ ebenso hilfreich wie der Wille, „nach vorne zu spielen“. (NEWS: Alle aktuellen Infos zum DFB-Pokal)