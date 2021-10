DFB-Pokal: Borussia Dortmund für FC Ingolstadt große Herausfoderung

Der FC Ingolstadt steht in der Liga derzeit mit dem Rücken zur Wand. Am Dienstag wartet auf die Schanzer im DFB-Pokal Borussia Dortmund und damit die Chance, die Fußballwelt zu überraschen.

Duell gegen Borussia Dortmund „riesiges Zubrot“

Zündet der Trainer-Effekt gegen Borussia Dortmund?

„Er hat uns erklärt, dass wir ein wenig von unserer jungen Art, weil wir eine sehr junge Mannschaft haben, auch so ein bisschen wegkommen und in dem geforderten Männerfußball ankommen müssen. Seine Art und Weise tut uns gut. Er hat eine Menge Erfahrung und einen großen Wissensschatz was den Fußball angeht“, erklärte der gebürtige Dresdner.

Und auch Team-Manager Metzelder sieht in seinem Mann an der Seitenlinie den Richtigen, um den Tabellenletzten wieder zu besserer Verfassung zu führen: „Er hält eine gute Ansprache und vermittelt den Jungs das Selbstbewusstsein und den Glauben daran, Spiele zu gewinnen. Das ist besonders wichtig in so schwierigen Situationen.“